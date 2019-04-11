عبور 47 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.7 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس، شهدت اليوم الخميس عبور 47 سفينة، بحمولة 2.7 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة، بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركيةMORTBH MAERSK بحمولة 200 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى ماليزيا .

كما عبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة )، بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الليبيريةCMA CGM URUGUAY، بحمولة 100 ألف طن قادمة من السعودية، ومتجهة إلى مصر .