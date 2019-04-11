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الخميس، 11 أبريل 2019 07:45 م
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طالبان توقف عمل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بسبب حملة تطعيم

الخميس، 11 أبريل 2019 06:00 م
طالبان توقف عمل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بسبب حملة تطعيم طالبان
رويترز
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قال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية اليوم الخميس إن الحركة منعت منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها حتى إشعار آخر مشيرة إلى أعمال "مشبوهة" لم تحددها أثناء حملة تطعيم.

وجاءت الخطوة في الوقت الذي تقوم فيه منظمة الصحة العالمية بحملة تطعيم في أفغانستان إحدى آخر الدول في العالم التي ما زالت تشهد انتشار مرض شلل الأطفال.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن القتال في أنحاء أفغانستان أوجد "وضعا معقدا" وبعض المنظمات الخيرية، ومنها منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر، لا تتعامل بما يتماشى مع الوضع.

وأضاف دون الخوض في تفاصيل "إنها لم تلتزم بتعهداتها للإمارات الإسلامية وقامت بأعمال مشبوهة أثناء حملات التطعيم".

وأضاف أن المنظمات الأخرى يمكنها مواصلة عملها.

ولم يرد تعليق فوري من المنظمتين.

 


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