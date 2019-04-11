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"ضحك..ولعب..وجد"..إحتفالات الشرطة بالأطفال الأيتام..صور

الخميس، 11 أبريل 2019 12:33 م
"ضحك..ولعب..وجد"..إحتفالات الشرطة بالأطفال الأيتام..صور جانب من حفلات الترفيهه
كتب محمود عبد الراضي
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حرصت وزارة الداخلية ممثلة فى كافة القطاعات وجهات الوزارة على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الإحتفال بيوم اليتيم "أبريل 2019"  والمشاركة فى الإحتفال بهذه المناسبة لتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام ، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية.

ولاقى ذلك استحساناً من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

جاء ذلك فى ضوء إهتمام أجهزة الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصرى وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية في المستقبل ودفع مسيرة التنمية والإزدهار ،وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

استقبال شرطة المسطحات للأطفال الأيتام
استقبال شرطة المسطحات للأطفال الأيتام

 

الاحتفال بالأطفال الايتام بأكاديمية الشرطة
الاحتفال بالأطفال الايتام بأكاديمية الشرطة

 

توزيع هدايا على الأطفال
توزيع هدايا على الأطفال

 

جولة الأطفال مع الخيالة
جولة الأطفال مع الخيالة

 

حفلات غناء للأطفال
حفلات غناء للأطفال

 


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