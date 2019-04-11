ضبط 185 قطعة سلاح و218 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمخدرات في مداهمات أمنية.

وأسفرت الحملات الأمنية التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط " 185 قطعة سلاح نارى ، 218 قطعة سلاح أبيض، 218 قضية مخدرات ، 20 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 76متهم ومراقب هاربين ، 213 دراجة نارية مخالفة، 5 سيارات مبلغ بسرقتها ، 24594 مخالفة مرورية ، 2231مخالفة مرافق، 29 قضية مصنفات، وتنفيذ 80124حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.