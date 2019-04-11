video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل لمحاولته تهريب 80 قرصا مخدرا داخل مشروب عصير لمسجون بالإسكندرية

الخميس، 11 أبريل 2019 01:08 م
ضبط عاطل لمحاولته تهريب 80 قرصا مخدرا داخل مشروب عصير لمسجون بالإسكندرية حبس - صورة أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
تمكن ضباط تأمين محكمة جنايات بالإسكندرية، من ضبط عاطل حاول تهريب 80 قرصا مخدرا، مخبأة فى عبوات مشروب عصير، كان يحاول تهريبها إلى مسجون داخل الحجز. 
 
كان اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطار من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن المقدم محمد وجدى رئيس مباحث محاكم الإسكندرية، من ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة.
 
كشفت تحريات مباحث تأمين المحكمة، قيام المدعو "م.أ.م" 25 عاما عاطل، أثناء دخوله لزيارة المتهم "ص. م.ص" محبوس على ذمة قضية مخدرات بقسم شرطة الرمل ثان، اشتبه العقيد أسامة السيد أحمد بالمتهم من خلال تفتيشة كان بحوزته كيس به عدد من العصائر، وأثناء فتح تلك العبوات وجد بداخلها 80 قرصا لمخدر ماركينول وأوماتريل، كان يحاول تهريبهم إلى متهم بداخل الحجز، لبيع تلك الأقراص للمساجين.
 
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 5384 لسنة 2019 جنح قسم شرطة المنشية، وجارى العرض على النيابة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطلين سرقا سيارة تاكسى تحت تهديد السلاح فى المنوفية

الاسكندريه

اخبار مصر

امن الاسكندريه

عاطل

اخبار الحوادث

اقراص مخدرة




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة