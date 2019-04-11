ضبط عاطل لمحاولته تهريب 80 قرصا مخدرا داخل مشروب عصير لمسجون بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن ضباط تأمين محكمة جنايات بالإسكندرية، من ضبط عاطل حاول تهريب 80 قرصا مخدرا، مخبأة فى عبوات مشروب عصير، كان يحاول تهريبها إلى مسجون داخل الحجز.

كان اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطار من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن المقدم محمد وجدى رئيس مباحث محاكم الإسكندرية، من ضبط عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

كشفت تحريات مباحث تأمين المحكمة، قيام المدعو "م.أ.م" 25 عاما عاطل، أثناء دخوله لزيارة المتهم "ص. م.ص" محبوس على ذمة قضية مخدرات بقسم شرطة الرمل ثان، اشتبه العقيد أسامة السيد أحمد بالمتهم من خلال تفتيشة كان بحوزته كيس به عدد من العصائر، وأثناء فتح تلك العبوات وجد بداخلها 80 قرصا لمخدر ماركينول وأوماتريل، كان يحاول تهريبهم إلى متهم بداخل الحجز، لبيع تلك الأقراص للمساجين.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 5384 لسنة 2019 جنح قسم شرطة المنشية، وجارى العرض على النيابة.