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ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و7 طلقات فى الغربية

الخميس، 11 أبريل 2019 11:31 ص
ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و7 طلقات فى الغربية حملة أمنية - صورة أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 9 قضايا مخدرات وسلاح نارى وبحوزته بندقية آلية و7 طلقات لذات العيار.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات، والنقيب أحمد شيحه معاون المباحث، من ضبط المتهم "م.ع.ا" سبق اتهامه فى 9 قضايا مخدرات وسلاح نارى، وبحوزته بندقية آلية و7 طلقات لذات العيار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 

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