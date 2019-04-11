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ضبط شخص يزور المحررات الرسمية قبل بيعها عبر الفيس بوك بالشرقية

الخميس، 11 أبريل 2019 12:31 م
ضبط شخص يزور المحررات الرسمية قبل بيعها عبر الفيس بوك بالشرقية المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخص بالشرقية لممارسته نشاط إجرامى فى مجال تزوير وتقليد الأوراق الرسمية والمستندات مقابل مبالغ مالية.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام شخص بالإعلان عبر أحد تطبيقات شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" عن قدرته على تزوير وتقليد الأوراق والمستندات وشهادات جامعية لكليات مختلفة مقابل مبالغ مالية.

وأسفرت الجهود من الخلال الفحص أن وراء ذلك النشاط غير المشروع "موظف-  مقيم بمحافظة الشرقية" مطلوب ضبطه فى قضيتى "تزوير" ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط هاتفى محمول أحدهما يتم من خلالها التواصل مع عملائه.. وبالفحص عقب إستئذان الجهات القضائية تبين وجود دلائل وآثار عبارة عن رسائل نصية بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية على غير الحقيقة بمقابل مادى وبإستكمال أعمال الفحص والتفتيش تم ضبط (الأدوات التى يستخدمها المتهم فى ممارسة نشاطه الإجرامى "ماكينة تصوير ألوان- ماكينة طباعة ألوان- جهاز ليزر لتصنيع الأختام – ماكينة تصنيع كارنيهات- حاسب آلى- 100 ختم بدون بيانات تحت التجهيز- 178 ختم منسوب لعديد من الجامعات والسفارات - 33 شهادة مزورة وبيان نجاح منسوبين لعدة جامعات- 14 كارنية خالى البيانات، 7 كارنيهات خاصة بأشخاص محددين "منسوبين لإحدى النقابات"، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه وحيازته للمضبوطات واستخدامها فى ممارسة نشاطه المؤثم.

 

 


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