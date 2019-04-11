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الخميس، 11 أبريل 2019 03:26 م
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ضبط شخص أطلق خرطوش ابتهاجا بحفل زفاف فأصاب طفلا بطنطا

الخميس، 11 أبريل 2019 03:06 م
ضبط شخص أطلق خرطوش ابتهاجا بحفل زفاف فأصاب طفلا بطنطا أسلحة نارية ـ أرشيفي
كتب محمود عبد الراضي
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رصدت المتابعة تناول أحد مواقع التواصل الإجتماعى لخبر غير صحيح حول إصابة شاب بطلق خرطوش استهدف النائب سمير الخولى ، وذلك خلال حفل عرس بقرية برما دائرة مركز شرطة طنطا والمحرر عن الواقعة المحضر رقم 9081 جنح مركز طنطا لسنة 2019.

وبالتواصل مع النائب نفى ما جاء بالخبر بشأن استهدافه وأفاد بأن إطلاق العيار الخرطوش كان على سبيل الابتهاج بالعرس ، مما أدى إلى إصابة أحد الأطفاليبلغ من العمر 6 سنوات ، وبسؤال والده إتهم أحد الأشخاص " محدد " مقيم بقرية شقرف بإصابة ابنه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط المتهم ، وجارى تحديد مكان السلاح وضبطه.

 


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