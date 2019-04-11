ضبط تاجر عملة بحوزته 10 آلاف دولار ويورو و92 ألف جنيه مصرى

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالرغبية لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبي استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام صاحب محل أدوات منزلية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل خاصته الكائن بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل عمله، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية خمسة آلاف وستمائة وسبعون دولار أمريكى ، وخمسة آلاف ومائة خمسة وخمسون يورو، وأربعون جنية إسترلينى ، وإثنان وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثون جنيه مصرى، وهاتف محمول، و بمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة ، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيله نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.