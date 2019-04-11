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ضبط باحث قانوني قام بترخيص قطعة أرض محل نزاع في سوهاج

الخميس، 11 أبريل 2019 12:54 م
ضبط باحث قانوني قام بترخيص قطعة أرض محل نزاع في سوهاج رشوة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط باحث قانونى أصدر رخصتى بناء لقطعة أرض محل نزاع قضائى بسوهاج، إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  بجنوب الصعيد بلاغاً من " صاحب شركة للتنمية الزراعية والإستيراد- ومقيم بلصفورة بدائرة مركز شرطة سوهاج " ضد مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بحى غرب سوهاج لقيامهم بإصدار رخصتى بناء بإسم  أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج ، رغم وجود نزاع قضائى على ملكية المساحة المرخص لها وعدم إثبات ذلك بالمعاينات المحررة لقطعة الأرض بالمخالفة للقانون.

وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ وقيام "باحث قانونى بالوحدة المحلية لحى غرب سوهاج وعضو شئون قانونية فى لجنة إصدار التراخيص بالوحدة ، بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بإصدار رخصتى بناء بالمخالفة للقانون رغم وجود نزاع قضائى على ملكية مساحة الأرض المرخص لها وقيام الشاكى بإخطار حى غرب بذلك إلا أن الأول تعمد عدم إثبات النزاع بالمعاينات المحررة بمعرفته لقطعة الأرض ، بالمخالفة للقانون. مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير .

وتأكدت تلك المعلومات من مدير الشئون القانونية بحى غرب سوهاج ، حيث أكد صحة ما توصلت إليه التحريات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه.. وبمواجهته لم يعلل سبب إصداره للتراخيص، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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