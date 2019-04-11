صور.. وزير الإسكان: بدء إحلال وتجديد شبكات المياه بـ19 قرية فى أسيوط

كتب- أحمد حسن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات المياه بإجمالى أطوال نحو 117 ألف متر، بمختلف الأقطار، فى 19 قرية بمحافظة أسيوط، بمراكز (ديروط – الفتح – الغنايم – صدفا – القوصية – البدارى)، لتحسين جودة وكمية المياه بما يخدم 215 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية 41.3 مليون جنيه .

ومن جانبه، قال المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إن تنفيذ هذه الأعمال يأتى فى ضوء ما أعلنته الشركة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى مختلف المناطق، وتنفيذ الخطة الإضافية لأعمال الإحلال والتجديد للعام المالى الحالى (2018 – 2019)، بجانب الخطة الأساسية، وبرامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجاً.

وأشار رئيس شركة مياه أسيوط، إلى أنه تم تخصيص 4 ملايين و16 ألف جنيه، لتوصيل المياه للمناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجاً بمراكز (أسيوط، منفلوط، أبوتيج، ساحل سليم)، وتم تخصيص 7 ملايين جنيه لأعمال إحلال وتجديد الآبار الإرتوازية لزيادة كمية المياه المُنتجة فى القرى الأكثر احتياجاً بمناطق (عرب القداديح، عرب العماير، موشا)، بجانب توريد وتركيب طلمبات مياه غاطسة بقرى (بانوب زهر الجمل، أبوكريم، بويط، دير الجنادلة، بنى حسين، أولاد رايق، جحدم، بنى شقير، النزلة المستجدة).

وأضاف المهندس محمد صلاح الضوى، أن خطة الشركة تتضمن أيضاً توريد وتركيب طلمبات صرف صحي بقرية مير بمركز القوصية، وقرية درنكة بمركز أسيوط، لزيادة الطاقة بمحطات الصرف الصحى القائمة، بتكلفة اجمالية 3.8 مليون جنيه، بجانب تخصيص 48 مليون جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحى بقرى (النواروه، العثمانية، وادي الشيح، النواميس، ومحطة معالجة النواروه) لاستكمال شبكات الانحدار وخطوط الطرد والأعمال الكهروميكانيكية بتلك المحطات.

وأكد رئيس شركة مياه أسيوط، أن هذه الخطة تأتى بجانب المبلغ الأساسى لخطة الإحلال والتجديد، بقيمة 103 ملايين جنيه، والتى يتم تنفيذها، موضحاً أن الهدف الأساسى من أعمال الإحلال والتجديد للمحطات والشبكات على مستوى المحافظة، يكمن فى الارتقاء بمعايير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير كوب مياه نقية لهم، وتقليل المياه المهدرة أثناء الأعطال، والحفاظ على استمرارية ضخ المياه للمواطنين من المحطات إلى الشبكات.

وأشار رئيس قطاع المشروعات بالشركة إلى أنه فى ضوء التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وفى ظل توافر التمويل اللازم، تم البدء فى مشروعات الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وشبكاتها، كبداية سيتم استكمالها فى مرحلة مقبلة، سعيا للارتقاء بمعايير ومؤشرات الأداء، والتى ستكفل النفع للجميع دفعا لعجلة التنمية المستدامة.​