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صور.. محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولى للخيول العربية بكوم حمادة

الخميس، 11 أبريل 2019 04:18 م
صور.. محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولى للخيول العربية بكوم حمادة خلال المهرجان
البحيرة - ناصر جودة
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أكد  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية إقامة المهرجانات الرياضية والفنية والثقافية كحافزاً للعمل والإنتاج وكرسالة للعالم أجمع على مناخ الأمن والأمان والإستقرار والذى يعد من أهم عوامل جذب الإستثمارات والتنشيط السياحي والاقتصادي 
 
جاء ذلك خلال حضوره انطلاق فعاليات المهرجان الدولي لمسابقة الخيول العربية الأصيلة اليوم والذى يقام للعام الثاني عشر على التوالي بمدينة كوم حمادة وهى تعد من أكبر بطولات الخيول العربية الأصيلة على مستوى الشرق الأوسط ويستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 200 جواد عربي من دول مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت .
 
ويتضمن المهرجان عروض ومسابقات لجمال الخيل وأدب الخيل بحضور عدد من الحكام من دول أسبانيا والسويد وروسيا والبحرين والأردن للتحكيم فى مسابقة جمال الخيل وحكام مصريين للتحكيم فى مسابقة أدب الخيل .
 
وقام محافظ البحيرة  بإفتتاح المهرجان المقام تحت رعايتة والذى تضمن مسابقة جمال وأدب الخيول وفى البداية تم تقديم عرضاً فنياً قدمته فرقة البحيرة للفنون الشعبية وقصر ثقافة البحيرة كما تضمن فقرة فنية وإستعراض التنورة .
 
وأشاد المحافظ بالتنظيم الجيد للمهرجان وأكد على أن محافظة البحيرة تسعى جاهدة لتنشيط السياحة الداخلية والإستفادة من كافة المقومات السياحية بها وإستثمار مقوماتها المختلفة سواء كانت سياحة أثرية وخاصة مدينة رشيد الأثرية والتى تلقى دعماً ورعاية كبيرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية لوضعها على الخريطة السياحية .
 
 كما أكد اللواء المحافظ على أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بالسياحة الرياضية متمثلة فى رياضة الخيول العربية الأصيلة حيث حرصت المحافظة على إقامة مثل تلك المهرجانات الرياضية والفنية والثقافية منذ 12 عام وبشكل دوري وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة ورعاية المهرجانات وكافة الأحداث التي من شأنها أن تروج المنتج السياحي بالمحافظة
 
وقد قامت اللجنة المنظمة بإهداء درع المهرجان للواء المحافظ تقديراً لدعمه للمهرجان وقام اللواء المحافظ وأعضاء مجلس النواب بمصافحة الحكام الأجانب متمنياً لهم بطولة ناجحة ثم واصل المهرجان تقديم فقراته وقام المحافظ ومرافقوه بتسليم الجوائز للفائزين .
 
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