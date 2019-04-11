صور.. مئات المعلمين المغاربة يحتجون مجددا للمطالبة بعقود عمل دائمة

رويترز

نظم مئات المعلمين المغاربة الشبان احتجاجا أمام وزارة التعليم فى الرباط يوم الأربعاء للأسبوع السادس على التوالى من إضرابهم للمطالبة بعقود عمل دائمة ومزايا كاملة.

ويريد المعلمون المحتجون أن يصبحوا مثل موظفى وزارة التعليم ليستفيدوا بالمزايا الكاملة للعاملين الدائمين فى الحكومة ومنها معاشات أفضل والحق فى الانتقال للعمل فى مناطق أخرى.

واستخدمت الشرطة مدافع المياه الشهر الماضى لمنع 10 آلاف معلم تقريبا من تنظيم احتجاج ليلى أمام البرلمان.



احتجاجات المعلمين بالمغرب



جانب من الاحتجاجات



معلمات تشاركن فى المظاهرات