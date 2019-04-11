صور.. مؤتمرات جماهيرية و مسيرات لأهالى الشرقية لدعم التعديلات الدستورية

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت مدن و مراكز الشرقية، مسيرات و مؤتمرات جماهيرية شارك فيها الآلاف من المواطنين ، الذين أعلنوا دعمهم للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في 22 و 23 و 24 أبريل الجاري .

ونظمت عدد من أمانات المراكز بحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور "محمد سليم" الأمين العام للحزب، اليوم، عدد من الفاعليات والندوات واللقاءات الجماهيرية لدعم التعديلات الدستورية والتوعية بأهمية المشاركة والحشد من أجل المشاركة في الاستحقاق القادم وإرسال رسالة الي العالم أجمع أن المصريين يثقون في قيادتهم السياسية.

وأكد "محمد سليم" انه في إطار توجيهات الحزب بضرورة توعية كافة المواطنين بالتعديلات الدستورية وحثهم علي النزول والمشاركة في الإستحقاق القادم فقد نظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا ضم العمال والمهنيين والمثقفين، بمدينة الزقازيق، تحت عنوان "مهنيين من أجل مصر"، وأكد فية الدكتور" إسلام الجوهري "علي أن التعديلات الدستورية تأتي لتدعيم مسيرة الاستقرار للوطن سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلي أن العائد من المشروعات الاقتصادية الكبري بجميع والتي بالفعل تم جني ثمارها من خلال توفير الآلاف من فرص العمل للشباب ورفع الحد الأدني للأجور والمعاشات وأيضا اطلاق حملة 100 مليون صحة والتي حرصت علي الوصول لجميع أطياف الشعب المصري بالأضافة الي التحسن الملحوظ في الخدمة الصحية المقدمة للمرضي.

و نظمت أمانة بلبيس بقيادة "محمد عثمان حجازى"، مسيرة حاشدة قامت خلالها أمانة المرأة بتوزيع كتيبات لشرح مواد الدستور بطريقة مبسطة وواضحة بالإضافة الي طرق الأبواب من أجل توعية كافة المواطنين بأهمية تلك التعديلات، ، كما نظمت أمانة الفلاحين بالمركز مؤتمر حاشد بالوحدة الحزبية ببساتين الأسماعلية لدعم التعديلات الدستورية، بحضور "حموده محمد حموده" امين التنظيم بالمركز، بإشراف المهندس "أحمد الخطيب" عضو هيئة مكتب الحزب بالشرقية.

وأشار الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية ، إلى أنه نظمت أمانة الصالحية الجديدة برئاسة "علا عمار"، مؤتمرا جماهيريا بحضور النائب خالد عبدالمولي، و "عبدالعزيز الصافي" أمين التنظيم وعضو هيئة المكتب بالمحافظة، و كبار العائلات والشخصيات المؤثرة بالمدينة، من أجل توضيح مواد الدستور.

بالإضافة الي عقد اللقاءات والندوات بجميع قري ومراكز المحافظة من اجل التوعية بالتعديلات الدستورية وأهمية المشاركة في الاستحقاق القادم، ومنها مركز منيا القمح، بحضور البرلماني خالد مشهور نائب الحزب، وذلك لمناقشة خطة الحزب خلال الفترة القادمة وكيفية حشد المواطنين وتوعيتهم بما تم انجازة خلال الفترة القليلة الماضية منذ تولي الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية حكم البلاد، كما حرصت أمانة العاشر بقيادة المهندس مدحت شهاب ،على تكريم المتفوقين علميا من أبناء المدينة.