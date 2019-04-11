video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

في المنطقة الأثرية الإسلامية..

صور.. رئيس الوزراء يكلف محافظ القاهرة ببدء دهان وطلاء واجهات المبانى غير التراثية

الخميس، 11 أبريل 2019 03:40 م
صور.. رئيس الوزراء يكلف محافظ القاهرة ببدء دهان وطلاء واجهات المبانى غير التراثية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
إضافة تعليق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وكذا منطقة الفسطاط، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على المتحف الكبير.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف تطوير المناطق التراثية والتاريخية، ودفع العمل بها، بما يسهم في استعادة الوجه الحضاري لها، وجذب المزيد من الحركة السياحية.

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والفسطاط (1)

وفى إطار الاهتمام بالمناطق التاريخية والتراثية بمحافظة القاهرة، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي محافظ القاهرة ببدء دهان وطلاء واجهات المباني غير التراثية في المنطقة الأثرية الإسلامية، مع الاهتمام بتنسيق الموقع في المنطقة، وأعمال الإنارة بداية من بوابة زويلة وباب النصر حتى الدرب الأحمر، كما وجّه رئيس الوزراء بالعمل على تطوير منطقة الفسطاط والبحيرة الموجودة بها، ومنع أسباب التلوث فيها، والعمل على أن تصبح هذه المنطقة متنزها أثرياً

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير على أعلى مستوى، قبل الافتتاح العالمي المرتقب، مشيراً إلى أنه يجري الآن الاستعداد لافتتاح هذا الصرح الكبير.

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والفسطاط (2)

ومن جانبه قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إنه تم عقد اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمسئولين المعنيين بهدف بدء تطوير منطقة سقارة، وهناك مخطط جاهز للتنفيذ، تم عرضه خلال الاجتماع، ووجه رئيس الوزراء ببدء تنفيذه

وخلال الاجتماع تم استعراض، مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، لتليق بهذا المشروع العالمي، كما تم أيضا عرض مخطط تطوير الطرق المحيطة بالمتحف القومي للحضارات المصرية ومنطقة الفسطاط، والتي تتضمن تطوير طريق الفسطاط أمام متحف الحضارات وفتح امتداد له ليصل إلى طريق الأوتوستراد، وتطوير طريق عين الحياة وربطه مع طريق الخيالة والطريق الدائري، وكذا تطوير تقاطع شارع مجرى العيون مع طريق صلاح سالم، مع فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين طريق صلاح سالم وطريق الفسطاط.

 

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والفسطاط (3)

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والفسطاط (4)

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسى فى كلمة ألقاها رئيس الوزراء: عمال مصر أظهروا حجم ما يتمتعون به من تفان وإخلاص وبفضلهم تشهد البلاد طفرة نوعية بالبنية الأساسية والتحتية.. والعامل خط الدفاع الأول والأخير فى كل المجتمعات

صور.. مدبولى يكلف بسرعة التعاقد على وحدات مكاتب موظفى الوزارات بالعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء يتابع اليوم مشروعات العاصمة الإدارية وتطوير منطقة المتحف المصرى الكبير

المتحف المصرى الكبير

مصر

الفسطاط

اخبار مصر

القومى للحضارات




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة