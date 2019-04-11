صور.. أكبر محطات الإنتاج الحيوانى والألبان بالشرقية على مساحة 16 فدانا

الشرقية - إيمان مهنى

للجمعيات التعاونية دور رئيسى فى تحقيق الأمن الغذائى، لكونها إحدى المحطات الرئيسية لتوفير الاحتياجات المحلية من اللحوم والألبان وتقليل الاستيراد الذى يعمل على رفع الاقتصاد القومى فى هذه المجالات، وتعد الجمعية التعاونية بعزبة سامى أسعد فى مركز أبو حماد فى الشرقية واحدة ضمن أكبر محطات الإنتاج الحيوانى والألبان بالمحافظة، وتعمل بأحدث النظم العالمية.

قبل دقائق من مدخل مدينة أبو حماد، تقع محطة سامى أسعد على مساحة 16 فدانا، والتى تضم محطة لإنتاج سيلاج العلف الحيوانى الطبيعى الذى تتغذى عليه الأبقار تحت إشراف أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين و60 عاملا.

وتجول "اليوم السابع" بصحبة الدكتور ماهر توفيق مدير المحطة، للتعرف على إمكانياتها ونظام العمل بها، حيث يطبق أصحابها أحدث النظم فى مجال الإنتاج الحيوانى والألبان وتقديم الأعلاف للحيوانات بصورة سليمة للعمل على زيادة الإنتاجية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور ماهر توفيق، أن المحطة تضم 1500 رأس ماشية منها 700 رأس حلوب و800 للتسمين، موضحا أن آلية العمل تعمل على أحدث النظم العملية بداية من جلب سلالات تلقيح صناعى من أجود الأنواع، بالإضافة إلى التغذية التى تتم بنظام " TMR " وهى أحدث نظم الغذاء المتبعة فى العالم، الذى يعتمد على توفير كافة الأنواع الطبيعية التى يحتاجها الحيوان وتقدمها فى وجبة متكاملة، مضيفا أن المحطة تضم أيضا محطة للإنتاج السيلاج أو العلف الأخضر، والذى يتميز بقيمة غذائية عالية، حيث إن إنتاج المحطة يكفى المزرعة والفائض يتم توريده للمزارعين من صغار المربين، لافتا إلى أنه يقوم عليها مهندسون متخصصون.

وعن المحلب، أكد مدير المحطة، أن عملية الحلب تتم بواسطة أحدث الأجهزة المستوردة من أوروبا والتى بدورها تعمل على حلب الماشية، حيث تدر الواحدة من 30 إلى 40 كيلو يوميا على مدار 3 حلبات فى اليوم، مضيفا أن إنتاج اليوم يوزع أولا بأول على مصانع الألبان التى تتعاون معهم.

أما المحضن، فأشار إلى أنه توجد رعاية كاملة للعشر، وللعجول والأبقار حديثة الولادة، والذى يقدم لهم برنامج غذائى وصحى متكامل يحقق سن الفطام إلى عمر 11 شهرا بدلا من العادى 18 شهرا، والذى يعمل على زيادة إنتاجية المحطة، متابعا: نقدم خدمات لأهالى المركز والقرى من المربين والمزارعين بتوفير التلقيح للمواشى الخاصة من الأنواع الجيدة الموجودة بالمحطة الذى يعمل على تحسين السلالات لديهم، أما المعلف، فهو يعمل بصورة مراعى كبيرة للعجول والأبقار تقدم لهم الوجبات المتكاملة من الأعلاف الطبيعية والسيلاج، لسرعة التسمين.

من جانبه، أشار المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى أن تلك مشروعات تأخذ حيزا من الاهتمام لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، موضحا أن عدد جمعيات الثروة الحيوانية التابعة للتعاون الزراعى بالشرقية تبلغ 148 جمعية، والمحافظة تمتلك 326 ألفا و933 من الحيوانات المنتجة منها 132 ألفا و338 رأسا للتسمين تنتج 39701 طن لحوم، فضلاً عن 194 ألفا و595 من حيوانات الألبان تنتج نحو 240 ألف و947 طن لبن.