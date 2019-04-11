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شاهد.. مراسم استقبال الرئيس السيسي بـ كوت ديفوار

الخميس، 11 أبريل 2019 05:45 م
شاهد.. مراسم استقبال الرئيس السيسي بـ كوت ديفوار مراسم استقبال الرئيس السيسي بـ كوت ديفوار
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي كوت ديفوار المحطة الثالثة من جولته الخارجية، حيث بدأ الرئيس السيسي الأحد الماضي جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من غينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال.
 
 
وتأتي جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

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الرئيس السيسي

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كوت ديفوار




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