سلطات المكسيك تنقذ 143 مهاجرًا هندوراسيا مختطفين

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أنقذت السلطات المكسيكية مجموعة مكونة من 143 مهاجرًا هندوراسيًا بينهم 71 قاصرًا.

ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية عن السلطات فى المكسيك اليوم الخميس أن المهاجرين كانوا محتجزين فى مدينة نارانخوس التى تبعد نحو 350 كيلومترًا عن مكسيكو سيتي.

وأشار مصدر فى مكتب المدعى العام المحلى إلى احتجاز ثلاثة ممن قاموا بخطف المهاجرين.



ويحاول الآلاف من أمريكا الوسطى اجتياز حدود المكسيك فيما يسمى بـ "القوافل" على أمل الوصول إلى الولايات المتحدة.



ويهاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - بشكل متكرر - المكسيك بسبب عدم منع المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى من الزحف نحو الحدود الأمريكية والتسلل عبرها إلى داخل الولايات المتحدة، وهدد فى مرات عديدة بغلق الحدود بسبب قوافل المهاجرين التى زحفت خلال العام الماضى بمهاجرين من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، لكنه لم يضع إلى الآن جدولًا زمنيًا لتنفيذ ذلك التهديد.