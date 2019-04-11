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سفر وعودة 1273 مصريا وليبيا و 263 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الخميس، 11 أبريل 2019 04:03 م
سفر وعودة 1273 مصريا وليبيا و 263 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1273 مصريا وليبيا و 263 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 988 إلى الجانب الليبي، بينهم  287مصريا و701 ليبيا.
 
كما تم إنهاء إجراءات وصول 285 بينهم 243 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 42 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  180 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 183 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.
 
 

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