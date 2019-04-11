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رويترز: محتجون سودانيون يهاجمون مقرات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى شرقى البلاد

الخميس، 11 أبريل 2019 01:23 م
رويترز: محتجون سودانيون يهاجمون مقرات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى شرقى البلاد السودان
رويترز
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قالت رويترز إن محتجين هاجموا مقر جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى في مدينتي بورسودان وكسلا اليوم الخميس.

وأكدت أن مئات المحتجين شاركوا في الهجوم على مبنى جهاز الأمن والمخابرات فى بورسودان بينما لحقت أضرار بمبنى الجهاز في كسلا عندما هاجمه المحتجون. 

وتظاهر الآلاف من المواطنين فى السودان، اليوم، دعما لتشكيل مجلس انتقالى للبلاد، وصباح اليوم الخميس تحرك الجيش السودانى نحو مبنى الإذاعة والتليفزيون فى أم درمان، حيث انتشرت المركبات العسكرية فى المنطقة المحيطة به، بينما تحول البث لإذاعة أغانى وأناشيد وطنية، بينما أعلن التليفزيون أن الجيش السودانى سوف يلقى بيانا له بعد قليل.

وأعلنت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن هيئة قيادة الأركان السودانية عقدت اجتماعا صباح اليوم، بدون وجود البشير، فى الوقت الذى أعلنت فيه مصادر أنه من غير المستبعد أن يتنحى الرئيس السودانى عن منصبه.

وأكد شهود أن مئات السودانيين بدأوا بالفعل التوافد أمام مقر وزارة الدفاع، حيث يعتصم الآلاف منذ السبت الماضى بعد فشل كل محاولات الأمن لفض الاعتصام.

وأضافت "سكاى نيوز" أن السلطات قامت باعتقال أعضاء المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم. فيما لم يصدر بيان رسمى حتى الآن.

 


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