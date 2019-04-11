رئيس جامعة بنها: غير راض عن مستوى العملية التعليمية بالجامعة

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إنه منذ توليه منصبه برئاسة جامعة بنها عمل علي عدة ملفات منها التعامل مع الملفات التي تؤثر علي سمعة الجامعة، إلي جانب التعرف علي المشاكل والمعوقات في المشروعات التي تقوم بها الجامعة، مشيرا إلي أنه تم حل بعض منها، مثل توقيع عقد انشاء 10 غرف عمليات بمستشفي بنها الجامعي، وتطوير جهاز قسطرة القلب، ومبني الجامعة الجديد بالعبور، موضحا أن الملف الثالث تضمن تحريك إدارات في اتجاهات بعد ترتيب الأولويات.

وأكد "السعيد"، أنه غير راض إلى حد كبير عن مستوى العملية التعليمية ،لذلك فهو يتبع أسلوبا جديدا لتطوير وإعادة هيكلة نظام التعليم ما بين تطوير المناهج واستحداث مناهج جديدة والساعات المعتمدة وبعدها يتم إدخال التعليم المدمج والتعليم عن بعد

وأضاف رئيس جامعة بنها خلال لقاءه بالصحفيين، أن الجامعات الحكومية أصبح عليها دور كبير خلال الفترة المقبلة ، وأنها علي أبواب منافسة شرسة ولابد من التحرك للأمام وإلا ستتراجع مكانتها، مشيرا إلي أنه حدث تطور كبير في مفهوم دور الجامعة المجتمعي.

وتابع "السعيد"، أن عدد من الجامعات لازالت في طور الجيل الثالث في حين أن جامعات الدول النتقدمةتعمل في طور الجيلين الرابع والخامس، مشيرا إلي أنه لا ينكر وجود سلبيات بالجامعة لأن هذا هو حال المجتمع الذي تعتبر الجامعة جزء منه، موضحا أن الجامعة تسعي لزيادة الايجابيات وتقليل تأثير السلبيات، حيث أنها تمتلك قوة باحثية مميزة وأعضاء هيئة التدريس.