دواوين الوزارات.. النقل تعلن تعديلات مواعيد تشغيل القطارات فى رمضان

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

التضامن: انتهاء المرحلة الأولى من تدريب المدربين بمشروع "مودة" بجامعة عين شمس

غادة والى تفتتح غدا أول مركز لتأهل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد بالمنيا

وزارة التموين:

صور.. استعدادا لشم النسيم.. "التموين" تطرح منتجات جديدة من الأسماك.. عبوات فيلية قشر بياض زنة كيلو بسعر 140 جنيها.. وفيليه بلطى بـ100.. وتوفير 50 طنا يوميا للمواطنين بأسعار مخفضة 30%

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تعلن فتح باب التقدم لوظائف بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية حتى 27 أبريل

التعليم: لم نحدد بعد موعد التقدم للمدارس اليابانية وسنعلن فى الوقت المناسب

"التعليم": فتح باب التقدم للمدارس اليابانية للعام الدراسى الجديد خلال أيام

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: فحص 10 ملايين طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الصحة: 234 ألفا و838 سيدة استفدن بخدمات تنظيم الأسرة ضمن حملة "حقك تنظمى"

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

وزارة الزراعة:

تقرير بـ "الزراعة " يرصد حالة الأمطار فى الساحل الشمالى خلال 4 أعوام

"الزراعة" توافق على تصدير 139 ألف شتلة فاكهة من 16 صنفًا و9 أطنان تقاوى

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يناقش مع القيادات النقابية مشكلات العمال قبل عيدهم

وزارة الأوقاف:

صور.. الأوقاف تسلم التضامن 3000 سجادة لصالح الأسر الأولى بالرعاية

وزير الأوقاف يعتمد 1.1 مليون جنيه لعلاج مرضى الأورام بالوزارة

"الأوقاف": تشديدات على غلق الزوايا غير المطابقة ومنع الخطباء غير الرسميين

وزارة النقل

السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد 15 قطارا بالوجه البحرى فى شهر رمضان ‎