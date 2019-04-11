video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 07:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حملات للكشف على إطارات السيارات بالطرق السريعة

الخميس، 11 أبريل 2019 06:00 ص
حملات للكشف على إطارات السيارات بالطرق السريعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بناء على تعليمات اللواء عصام شادى مدير الادارة العامة للمرور بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات التى تقل الطلاب إلى الجامعات والمدارس لتأمين الرحلات. 

تكثف إدارة المرور من حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة مع منع أى توك توك للخروج للشوارع الرئيسية مع الترخيص وضبط أى سائق له منعا لوقوع الحوادث.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميدانى على الطرق الرئيسة المؤدية للجامعات والمدارس تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يضبط 4959 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الطرق السريعة

الجامعات




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على أول مركز تأهيل لعلاج مرضى الإدمان بالصعيد قبل افتتاحه × 7 معلومات

تعرف على أول مركز تأهيل لعلاج مرضى الإدمان بالصعيد قبل افتتاحه × 7 معلومات

النظام القطرى يحارب شعبه.. تميم بن حمد يجعل مصلحة شعبه خارج حساباته ويفصل القطريين من المناصب القيادية.. سياسة تنظيم الحمدين الانتهازية أدخلت الدوحة متاهة ضخمة.. وإعلامى خليجى: قطر أثبتت أنها دولة كرتونية

النظام القطرى يحارب شعبه.. تميم بن حمد يجعل مصلحة شعبه خارج حساباته ويفصل القطريين من المناصب القيادية.. سياسة تنظيم الحمدين الانتهازية أدخلت الدوحة متاهة ضخمة.. وإعلامى خليجى: قطر أثبتت أنها دولة كرتونية

فيديو وصور.. الخطيب يقبل يده "وش وضهر" بعد هدف أزارو الثانى للأهلى فى شباك المقاصة.. طه إسماعيل: اللقطة هزنتى هزة كبيرة وتعبر عن الضغوطات.. وابنة رئيس القلعة الحمراء تكشف هزيمتها بسبب صورة والدها

فيديو وصور.. الخطيب يقبل يده "وش وضهر" بعد هدف أزارو الثانى للأهلى فى شباك المقاصة.. طه إسماعيل: اللقطة هزنتى هزة كبيرة وتعبر عن الضغوطات.. وابنة رئيس القلعة الحمراء تكشف هزيمتها بسبب صورة والدها

الإسعاف: سيارة كل 40 كم على الطرق وزمن الاستجابة لا يتعدى 8 دقائق

الإسعاف: سيارة كل 40 كم على الطرق وزمن الاستجابة لا يتعدى 8 دقائق

البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة