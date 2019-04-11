حملات للكشف على إطارات السيارات بالطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بناء على تعليمات اللواء عصام شادى مدير الادارة العامة للمرور بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات التى تقل الطلاب إلى الجامعات والمدارس لتأمين الرحلات.

تكثف إدارة المرور من حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة مع منع أى توك توك للخروج للشوارع الرئيسية مع الترخيص وضبط أى سائق له منعا لوقوع الحوادث.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميدانى على الطرق الرئيسة المؤدية للجامعات والمدارس تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.