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حالة الطقس اليوم الخميس 11/4/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 11 أبريل 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 11/4/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الخميس ، ففى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتاكثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً نسبياً صباحاً، يتحوّل إلى ربيعياً لطيف مع ساعات الظهيرة، وتكون الرياح تكون شمالية غربية، معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح : شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة. مُثيرة للغبار والأتربة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً: ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، مع بقاء الطقس بارداً نسبياً الى بارد، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى شرقية معتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاته لمثل هذا الوقت من العام بحدةود درجاتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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