جوليان أسانج.. القصة الكاملة لمؤسس ويكيليكس

كتبت ريم عبد الحميد

ألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس اليوم الخميس بعدما تم استدعائها إلى سفارة الإكوادور التى يتحصن بها منذ عام 2012.

وتنهى هذه الخطوة مرحلة ملاحقة بين الرجل الذى كشف أسرار عسكرية للولايات المتحدة فى عام 2010 واستمرت تسع سنوات حتى إلقاء القبض عليه.

صحيفة الجارديان البريطانية سلطت الضوء على أبرز مراحل المواجهة بين أسانج والغرب..

يونيو - أكتوبر 2010 : نشر موقع ويكيليكس حوالى 470 ألف وثيقة عسكرية سرية تتعلق بالدبلوماسية الأمريكية والحرب فى العراق وأفغانستان. ونشر فيما بعد مجموعة أخرى من المراسلات الدبلوماسية الأمريكية وصل عددها 250 ألأف.

نوفمبر 2010 : أصدر الإدعاء السويدى مذكرة اعتقال أوروبية ضد أسانج حول مزاعم الاعتداء الجنسى التى تورط فيها ضد امرأتين سويتدتين، ونفى أسانج الاتهامات. وسلم أسانج نفسه للشرطة فى لندن وتم احتجازه قبل أن يطلق سراحه بكفالة ووصف المزاعم السويدية بأنها حملة تشويه.

فبراير 2011 : حكم قاضى بريطانى بإمكانية تسليم أسانج للسويد، وخشى مؤسس ويكيليكس من أن السويد ستقوم بتسليمه للسلطات الأمريكية التى يمكن أن تقوم بملاحقته قانونيا.

يونيو 2012 : لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور بلندن، وطلب اللجوء السياسى قبل أن يحصل عليه.

نوفمبر 2016 : تم استجواب أسانج على مدار يوميا حول المزاعم الموجهة ضده فى كسفارة الإكوادور بلندن.

يناير 2017 : قال ويكيليكس إن أسانج قد يسافر إلى الولايات المتحدة لمواجهة التحقيق لو تم ضمان حقوقه. وجاء هذا بعد حكم بالرأفة بحق شلسيا ماننج، التى كانت أحد المصادر الرئيسة للموقع.

فى مايو 2017 : قال الإدعاء السويدى إنه أغلق تحقيقه حول اتهام أسانج بالاعتداء الجنسى والذى استمر سبعه سنوات وقال الشرطة البريطانية إنه ستعتقله لو غادر السفارة لانتهاكه شروط الكفالة الخاصة به فى عام 2012.

فبراير 2018 : خسر أسانج محاولته لإلغاء مذكرة الاعتقال البريطانية لأسباب صحية ، قبل أن تقوم الإكوادور بقطع الإنترنت عنه، بزعم أنه اخترق الاتفاق الخاص بعدم التدخل فى شئون الدول الأخرى.

نوفمبر 2018 : كشف الإعاء الأمريكى بدون قصد وجود اتهامات جنائية سرا ضد أسانج .

إبريل 2019 : فى الثانى من إبريل، قال رئيس الإكوادور لينين مورينو إن أسانج انتهك مرارا شروط اللجوء بالسفارة.