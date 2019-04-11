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جهاز الأمن السودانى يؤكد إيمانه بحق التظاهر السلمى الذى كفله الدستور

الخميس، 11 أبريل 2019 12:05 ص
جهاز الأمن السودانى يؤكد إيمانه بحق التظاهر السلمى الذى كفله الدستور قوات الأمن السودانية
أ ش أ
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أكد جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى إيمانه المطلق بحق التظاهر السلمى الذى كفله الدستور والمواثيق الحقوقية منوها الى مراقبته لما أسماه "حراك الأمة السودانية المستلهم لروح أبريل الجسورة" .
وحذر الجهاز -فى بيان له اليوم "الأربعاء"- من تطورات الاحداث في اتجاهات سالبة تتجه نحو التخريب والنهب والسلب وترويع الآمنين وقطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغير ذلك من الممارسات السالبة من قلة غياب العقل والضمير .
وشدد الجهاز على قدرته على تأمين البلاد وحماية مكتسباتها بالتعاون مع كامل المنظومة الأمنية في إنفاذ واجباتها حفاظا على أمن وسلامة البلاد ومواطنيها.
ودعا الجهاز المواطنين الشرفاء للانتباه إلى محاولات جر البلاد إلى انفلات أمني شامل مؤكدا قدرته والمنظومة الأمنية على حسم العناصر المتفلتة نصحا بالحسنى أو أخذا بالقوة المقيدة بالقانون .
وشدد الجهاز على أنه مؤسسة قومية تقوم بواجبها وفقا للدستور والقوانين المنظمة وأنها لن تتوانى في الاضطلاع بدورها في تأمين البلاد وحماية مكتسباتها.


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