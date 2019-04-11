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تعرف على ضوابط امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى × 17 معلومة

الخميس، 11 أبريل 2019 09:00 ص
تعرف على ضوابط امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى × 17 معلومة طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها لامتحانات مايو المقبل الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى العام على التابلت، اليوم السابع يقدم فى 17 معلومة أبرز ضوابط وإجراءات الوزارة للامتحانات.
 
1- عقد الاختبارات المواد غير المدرجة بجدول امتحان مايو المعتمد والتى لا تضاف للمجموع، قبل يوم الأحد 19 مايو.
 
2-  عقد الاختبار الإلكترونى لطلاب المدارس الحكومية (الثانوي العام -الرسمية للغات) داخل مدارسهم الأصلية.
 
3- يتم الاختبار داخل الفصول المجهزة تكنولوجيًا داخل المدارس الحكومية.
 
4-  الإدارة التعليمية تتولى تسكين طلاب المدارس غير الحكومية (المدارس الخاصة) و"طلاب المنازل – طلاب الخدمات" وطلاب المعاهد القومية على المدارس الثانوية الحكومية ممن تتوافر بها البنية التكنولوجية بشكل جيد.
 
5- يتم إخطار المدارس غير الحكومية بمقرات اختبارها، على أن يكون رئيس اللجنة هو مدير المدرسة الحكومية "مقر الاختبار".
 
6- يتولى مدير المدرسة الخاصة مسئولية طلابه أثناء تأدية الاختبار والاستعانة بمدرسى المدرسة غير الحكومية كملاحظين على اختبار طلابها.
 
 
7- تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية لإدارة عملية الاختبارات برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من وكيل المديرية ومدير التعليم العام ومدير التعليم الثانوى ومدير التطوير التكنولوجى والموجة العام للمادة الدراسية التى يجرى عليها الاختبار.
 
8- تعد اللجنة تقريرًا يوميًا شاملاً عن أعمال الاختبارات بالمديرية وإرساله إلى غرفة عمليات الوزارة.
 
9- يلتزم الملاحظون بإعداد محضر فى حالة عدم تمكن الطالب من أداء الامتحان الإلكترونى، موضحًا به الأسباب والمعوقات التى أدت إلى ذلك حفاظًا على حق الطالب.
 
10- كل مدرسة تعد كشوفا بأسماء طلاب كل فصل موضح بها الرقم المسلسل للتابلت الخاص بالطالب، وكذلك الرقم القومى.
 
11- يختص مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة بالمساعدة فى عملية تجاوز العقبات التكنولوجية أمام الطلاب.
 
12- التنبيه على جميع الطلاب بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة عن أسئلة كل مادة، حيث يتم غلق الموقع إلكترونيا بعد انتهاء الزمن المحدد لكل مادة".
 
13- ممنوع اصطحاب التليفونات المحمولة وكاميرات التصوير داخل لجان الامتحان حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.
 
14- يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الاختبار فى تلك المادة.
 
15-  طلاب الدمج لن يخضعوا لهذا الاختبار نظرا لوجود مواصفات ورقة امتحانيه خاصة بهم، على أن تتولى الإدارة التعليمية اختبارهم كالمعتاد أسوة بالأعوام السابقة كما يتم التنسيق مع مصلحة السجون بشأن اختبار الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوى إلكترونيا.
 
16-  حالة حصول الطالب على 50% فأكثر فى المادة الدراسية له حرية الاختيار للدخول فى الفرصة الثانية للاختبار والتى ستعقد فى شهر يوليو المقبل.
 
 
17-  حالة حصول الطالب على أقل من 50% فى المادة الدراسية، فعلى المدرسة إرسال مكاتبة رسمية بريدية تفيد ضرورة دخول الطالب الفرصة الثانية للمادة الدراسية.

 


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