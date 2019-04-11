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تعرف على أول مركز تأهيل لعلاج مرضى الإدمان بالصعيد قبل افتتاحه × 7 معلومات

الخميس، 11 أبريل 2019 12:02 ص
تعرف على أول مركز تأهيل لعلاج مرضى الإدمان بالصعيد قبل افتتاحه × 7 معلومات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن
كتب فريق المحافظات
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تفتتح الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، اليوم الخميس، أول مركز تأهيل لعلاج مرضى الإدمان، والذى يهدف إلى تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم فى المجتمع، بالإضافة إلى تدريبهم على عدد من الحرف.

 

وفى النقاط التالية يعرض اليوم السابع عددًا من المعلومات عن المركز:

 

1- يقع المركز التأهيلى لمرضى الإدمان الأول فى صعيد مصر بقرية العزيمة 4 بمركز سمالوط شمال المنيا.

2 - مركز تأهيل مرضى الإدمان يتبع المركز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بوزارة التضامن الاجتماعى.

3- تم اعتماد 4 ملايين جنيه لإنشاء طريق خاص يؤدى إلى المركز مباشرة، وضع لافتات تشير إلى موقع المركز، تيسيراً على المواطنين، ورفع قدرة المياه بالمنطقة لتلبية احتياجات المركز.

4- يهدف المركز إلى تقديم خدمات فى مجال التأهيل النفسى للمتعافين وإعادة دمجهم فى المجتمع وإعلاء قيمة العمل، تحت إشراف أخصائيين نفسيين بالصندوق.

5- يقدم المركز فرص تدريبية للمتعافين على العديد من الحرف المهنية وإكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات.

6- يقع المبنى على مساحة 10 آلاف متر.

7- يضم مبنى المركز مبنى للنزلاء بطاقة 120 فردًا، صالة جيم وملعب كرة قدم خماسي ومسرح و4 ورش (نجارة ونقاشة وكهرباء وحدادة) لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.

 


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