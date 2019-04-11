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تصادم سيارة محملة بـ24 طن سيراميك بأخرى بطريق الفيوم /القاهرة

الخميس، 11 أبريل 2019 03:37 م
تصادم سيارة محملة بـ24 طن سيراميك بأخرى بطريق الفيوم /القاهرة حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
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أصيب تباع، في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل محملة بـ 24 طن من مادة الجليز التابعة لمصنع سيراميك، وأخرى نصف نقل، محملة بالرخام، بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، في اتجاه الفيوم
 
تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بعد نقطة التفتيش الأمنية بكوم أوشيم، بنحو 2 كيلو متر في اتجاه الفيوم.
 
وتبين أن حادث التصادم، وقع بين السيارة رقم "ف ه ج 8269" نقل محملة بنحو 24 طن من مادة الجليز التابعة لمصنع سيراميك بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، قيادة "عادل.ن" (35 سنة-سائق)، ومقيم بالمقاتلة سرسنا، والسيارة رقم "ف ج د 1728" نصف نقل، محملة بنحو 70 متر من الرخام، قيادة "جمال.ت" (30 سنة-سائق)، ومقيم ببندر سنورس، وبرفقته "حمد محمد.إ" (45 سنة-تباع)، ومقيم بعزبة الظالم بمركز سنورس، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب السرعة الزائدة للسيارة الثانية، واصطدامها بالسيارة الأولى أثناء الدوران.
 
وأسفر الحادث، عن تهشم بمقدمة السيارة الثانية وسقوط حمولتها، وتم إزالتها من الطريق دون حدوث تعطيل لحركة المرور، ونقل المصاب لمستشفى الفيوم العام، والتحفظ على السيارتين وقائديهما.
 
حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 6271 لسنة 2019م جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

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