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تداول 533 شاحنة بضائع و196 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 11 أبريل 2019 10:12 ص
تداول 533 شاحنة بضائع و196 شاحنة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
جنوب سيناء – فريق المحافظات
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اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (22) سفينة، وتم تداول (533) شاحنة بضائع، و(59) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (196) شاحنة و(42) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (337) شاحنة بضائع و(17) سيارة.
 
حيث يستعد ميناء سفاجا، لاستقبال السفينتين امانة و الحرية2، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس، وغادرت اربع سفن، وهى Antakya.M ،امانة،الحرية2،نما اكسبريس.
 
كما يشهد ميناء نويبع، استقبال السفينتين ايلة و بريدج، وتغادر السفينة سينا، فيما استقبل الميناء بالامس السفينة سينا وغادرت ثلاث سفن، و هى ايلة، سينا، بريدج، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحاجة زينب .
 
 
 
 
 

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