video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: يتعين على "الأمن الفيدرالى" التركيز على كشف الخلايا السرية للمتطرفين

الخميس، 11 أبريل 2019 03:55 م
بوتين: يتعين على "الأمن الفيدرالى" التركيز على كشف الخلايا السرية للمتطرفين بوتين
موسكو(أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، جهاز الأمن الفيدرالى الروسى إلى العمل على تحسين أنشطة مكافحة التجسس ومكافحة الفساد والإرهاب والتطرف .

وقال بوتين،خلال اجتماع مع كبار الضباط والمدعين العامين اليوم الخميس: "إن مسئولية جهاز الأمن الفيدرالى الروسى كبيرة، حيث يتعين عليه العمل بنشاط على تحسين عمل مكافحة التجسس ومكافحة الفساد وحراسة حدود الدولة ومواصلة العمل بحزم ودون هوادة فى الحرب على الإرهاب، والتركيز على منع الهجمات الإرهابية وكشف الخلايا السرية والخلايا النائمة للمتطرفين " .

وأضاف "إننى أعول على عمل جهاز الأمن الفيدرالى بشكل منهجى وعلى أعلى مستوى من الكفاءة من خلال التنبؤ بالتطورات فى المناطق الرئيسية من العالم والكشف عن التهديدات المحتملة ضد روسيا " .

وفى سياق أخر أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن صاروخ "سارمات" الباليستى الثقيل العابر للقارات يجتاز حاليا مرحلته الأخيرة من الاختبارات، مشيرا أيضا إلى أن منظومة "كنجال" ومنصات "بيريسفيت" الليزرية دخلت الخدمة القتالية.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع كبار الضباط والمدعين العامين اليوم الخميس، إن نظام "أفانجارد" المزود بالصواريخ المجنحة العابرة للقارات سيعزز بشكل كبير قدرات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

وكان الرئيس الروسى أعلن فى مارس الماضى أن وزارة الدفاع الروسية بدأت - بالتعاون مع المؤسسات الصناعية لقطاع الصواريخ الفضائية - إجراء تجارب لمنظومة صاروخية ثقيلة جديدة من طراز "سارمات " والتى من الصعب اعتراضها من قبل وسائل الدفاع الجوي.

كما ذكر بوتين أيضا أن 80 صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات و102 صاروخ باليستى يطلق من الغواصات و3 غواصات استراتيجية من طراز "بوري" دخلت الخدمة فى القوات الاستراتيجية النووية الروسية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. بوتين يضع توقيعه على أول سيارة "مرسيدس" صناعة روسية

بوتين

روسيا

الامن الفيدرالى

مكافحه التجسس

الرئيس الروسى




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة