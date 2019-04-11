بوتين: يتعين على "الأمن الفيدرالى" التركيز على كشف الخلايا السرية للمتطرفين

موسكو(أ ش أ)

دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، جهاز الأمن الفيدرالى الروسى إلى العمل على تحسين أنشطة مكافحة التجسس ومكافحة الفساد والإرهاب والتطرف .

وقال بوتين،خلال اجتماع مع كبار الضباط والمدعين العامين اليوم الخميس: "إن مسئولية جهاز الأمن الفيدرالى الروسى كبيرة، حيث يتعين عليه العمل بنشاط على تحسين عمل مكافحة التجسس ومكافحة الفساد وحراسة حدود الدولة ومواصلة العمل بحزم ودون هوادة فى الحرب على الإرهاب، والتركيز على منع الهجمات الإرهابية وكشف الخلايا السرية والخلايا النائمة للمتطرفين " .

وأضاف "إننى أعول على عمل جهاز الأمن الفيدرالى بشكل منهجى وعلى أعلى مستوى من الكفاءة من خلال التنبؤ بالتطورات فى المناطق الرئيسية من العالم والكشف عن التهديدات المحتملة ضد روسيا " .

وفى سياق أخر أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن صاروخ "سارمات" الباليستى الثقيل العابر للقارات يجتاز حاليا مرحلته الأخيرة من الاختبارات، مشيرا أيضا إلى أن منظومة "كنجال" ومنصات "بيريسفيت" الليزرية دخلت الخدمة القتالية.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع كبار الضباط والمدعين العامين اليوم الخميس، إن نظام "أفانجارد" المزود بالصواريخ المجنحة العابرة للقارات سيعزز بشكل كبير قدرات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

وكان الرئيس الروسى أعلن فى مارس الماضى أن وزارة الدفاع الروسية بدأت - بالتعاون مع المؤسسات الصناعية لقطاع الصواريخ الفضائية - إجراء تجارب لمنظومة صاروخية ثقيلة جديدة من طراز "سارمات " والتى من الصعب اعتراضها من قبل وسائل الدفاع الجوي.

كما ذكر بوتين أيضا أن 80 صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات و102 صاروخ باليستى يطلق من الغواصات و3 غواصات استراتيجية من طراز "بوري" دخلت الخدمة فى القوات الاستراتيجية النووية الروسية.