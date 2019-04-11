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بناء على توجيهات الرئيس..منافذ أمان تتحدى جشع التجار وتقضي على الغلاء"فيديو"

الخميس، 11 أبريل 2019 06:40 م
بناء على توجيهات الرئيس..منافذ أمان تتحدى جشع التجار وتقضي على الغلاء"فيديو" منافذ أمان لدعم الفقراء
كتب محمود عبد الراضي
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تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ،  تزامناً مع فاعليات المرحلة الجديدة من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، واصلت منافذ"أمان" المشاركة فى مبادرة "أهلاً رمضان" بتوفير السلع الأساسية والغذائية بالأسعار المناسبة عبر منافذها على مستوى الجمهورية .

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة ، فقد واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فاعليات المرحلة الجديدة من مبادرة " كلنا واحد "   من خلال طرحها بفروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

 

 

 


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