انهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى مركز نصر النوبة بحضور 3 آلاف مواطن

أسوان ندى سليم

شهد اللواء سعيد حجازى ، نائب محافظ أسوان مراسم إتمام الصلح، لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى الوهباب من قرية السيالة ، والدرمساب من مدينة كلابشة والتى أستمرت لنحو 3 سنوات، والتى أقيمت اليوم الخميس بمركز شباب السيالة والمحرقة التابعة لمركز نصر النوبة، بحضور 3 آلاف مواطن، ، بجانب أعضاء لجنة الصلح برئاسة الشيخ كمال تقادم.

ومن جانبه أكد نائب محافظ أسوان، على ضرورة إنهاء النزاعات والخلافات بين أفراد المجتمع للقضاء على بذور الفتنة من أجل ترسيخ مبادئ الصلح وخاصة أننا نعيش فى مرحلة نحتاج فيها إلى إرساء دعائم الإستقرار، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب منا جميعاً بأن نأخذ العبر والدروس، لوأد الفتنة فى مهدها والوقوف يداً واحدة لمواجهة المشاحنات، مع تقديم التوعية لأبنائنا بأن العنف والعصبية يؤدى إلى تأجيج الصراعات مما يتطلب تماسكنا وترابطنا وتعاوننا ولم الشمل والتلاحم المطلوب.