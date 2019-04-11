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الوطنية للانتخابات تعلن فوز أحمد الخشن فى "تكميلية أشمون"

الخميس، 11 أبريل 2019 11:55 ص
الوطنية للانتخابات تعلن فوز أحمد الخشن فى "تكميلية أشمون" انتخابات أشمون-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز أحمد الخشن فى جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية.
 
وكانت قد أجريت جولة الإعادة بين المرشحين أحمد الخشن وحاتم مجلع.
 
وبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألفا و955 ناخبا، فيما بلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، وبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قضاة موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة، فيما بلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظفا.
 
 

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