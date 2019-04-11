video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المدعى العسكرى الليبى يصدر أوامر بالقبض على السراج وأعضاء المجلس الرئاسى

الخميس، 11 أبريل 2019 07:50 م
المدعى العسكرى الليبى يصدر أوامر بالقبض على السراج وأعضاء المجلس الرئاسى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

قال المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى أن المدعى العام العسكرى أصدر أوامر بالقبض على كلا من رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج وأعضاء المجلس أحمد معيتيق وموسى الكونى وعبد السلام كجمان ومحمد عماري زايد وأحمد حمزة المهدي.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الليبى، شملت أوامر القبض أسماء رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق نوري بوسهمين، ورئيس حكومة الانقاذ الوطني - غير معترف بها دوليا - خليفة الغويل، والمفتي السابق الصادق الغرياني، واللواء سليمان محمود، واللواء يوسف المنقوش، وعدد من العسكريين منهم لواء أسامة جويلي، ووزير دفاع حكومة الوفاق الليبية السابق عقيد مهدي البرغثي، والعقيد مفتاح عمر، والعقيد عبد الباسط الشاعري، والعقيد اداريس بوقوياطين، والعقيد طارق الغرابلي، والمتحدث العسكري باسم قوات الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، والعقيد ابراهيم هدية، الارهابي عقيد صلاح بادي قائد مليشيا الصمود، والرائد محمد الحجازي، وعادل عبد الكافي الزعيري، والإرهابي مصطفى الشركسي.

وأوضح أن هذه العناصر عملت على تفتيت البلاد وتشكيلات مسلحة غير مشروعة ، والقيام بعمليات إرهابية وتمويل الإرهاب وفق للقوانين الليبية، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية والتشكيلات غير المشروعة ارتكبت جرائم داخل التراب الليبى بدعم من المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق وحكومة الانقاذ غير المعترف بهم دوليا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قائد المنطقة الغربية العسكرية بالجيش الليبى يكشف تطورات معركة طرابلس .. "مادى" لـ"اليوم السابع": انهيار المليشيات بالعاصمة وقواتنا تستنزف قدراتها.. رصدنا غرفة عمليات لدول إقليمية لتوفير الدعم اللوجيستى للمسلحين

الأمم المتحدة: 56 قتيلا حتى الأن فى اشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس

ليبيا

اخبار ليبيا

الجيش الليبى

اوامر بالقبض على السراج

قوات الجيش الليبى

قرارات الجيش الليبى




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة