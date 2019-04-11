المدعى العسكرى الليبى يصدر أوامر بالقبض على السراج وأعضاء المجلس الرئاسى

كتب : أحمد جمعة

قال المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى أن المدعى العام العسكرى أصدر أوامر بالقبض على كلا من رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج وأعضاء المجلس أحمد معيتيق وموسى الكونى وعبد السلام كجمان ومحمد عماري زايد وأحمد حمزة المهدي.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الليبى، شملت أوامر القبض أسماء رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق نوري بوسهمين، ورئيس حكومة الانقاذ الوطني - غير معترف بها دوليا - خليفة الغويل، والمفتي السابق الصادق الغرياني، واللواء سليمان محمود، واللواء يوسف المنقوش، وعدد من العسكريين منهم لواء أسامة جويلي، ووزير دفاع حكومة الوفاق الليبية السابق عقيد مهدي البرغثي، والعقيد مفتاح عمر، والعقيد عبد الباسط الشاعري، والعقيد اداريس بوقوياطين، والعقيد طارق الغرابلي، والمتحدث العسكري باسم قوات الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، والعقيد ابراهيم هدية، الارهابي عقيد صلاح بادي قائد مليشيا الصمود، والرائد محمد الحجازي، وعادل عبد الكافي الزعيري، والإرهابي مصطفى الشركسي.

وأوضح أن هذه العناصر عملت على تفتيت البلاد وتشكيلات مسلحة غير مشروعة ، والقيام بعمليات إرهابية وتمويل الإرهاب وفق للقوانين الليبية، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية والتشكيلات غير المشروعة ارتكبت جرائم داخل التراب الليبى بدعم من المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق وحكومة الانقاذ غير المعترف بهم دوليا.