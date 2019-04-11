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المتحف المصرى بتورينو يقدم مشروعا جديدا لتحفيز الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة

الخميس، 11 أبريل 2019 11:43 ص
المتحف المصرى بتورينو يقدم مشروعا جديدا لتحفيز الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة الحضارة المصرية القديمة
كتبت فاطمة شوقى
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يقدم المتحف المصرى فى تورينو الإيطالية، بمناسبة الذكرى 150 لتأسيس خدمة المكتبة فى المتاحف، مشروعا خاصا يهدف إلى تقريب المواطنين من تراثهم الثقافى وتحفيز الاهتمام بأكثر الحضارات روعة فى العالم.
 
 
ووفقا لوكالة "كوميونيكا" الإيطالية، فأن هذا المشروع يسمى "PAPIROTOUR" "مصر القديمة فى المكتبة"، وهو عبارة عن معرض متنقل عبر 12 مكتبة فى متحف تورينو وسيستمر حتى 30 مارس 2020، شهر واحد فى كل مكتبة.
 
وأشارت الوكالة إلى أن الموضوع الرئيسى للمعرض هو ورق البردى واكتشاف الهيروغليفية وغيرها من أشكال الكتابة المصرية، كما سيحتوى على ثمانى لوحات كبيرة بها صور ونصوص تشرح الجوانب المميزة للآثار والحضارة المصرية.
 
وأضافت الوكالة إلى أن الدخول سيكون مجانى إلى المتحف، مضيفة أن المتحف المصرى يعتزم تعزيز الارتباط مع الأشخاص من خلال المكتبات المدنية التى يتردد عليها جمهور من أجناس مختلفة ويهتم بالعرض الثقافى للمدينة، حيث أن هناك 298 ألف عضو منهم 10 آلاف مسجل فى عام 2018.
 
ووفقا لرئيس المتحف المصرى بتورينو "إيفيلينا كريستيلين"، فأن المتحف يشهد فى الفترة الأخيرة تعدد للأنشطة الثقافية، التى تساهم فى الدراسة والبحث العلمى.
 
 

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