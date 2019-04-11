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الخميس، 11 أبريل 2019 07:28 م
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العثور على جثة فتاة داخل حجرتها بالمنوفية

الخميس، 11 أبريل 2019 07:13 م
العثور على جثة فتاة داخل حجرتها بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات
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عثرت وحدة مباحث شبين الكوم على جثة فتاة فلسطينية الجنسية داخل حجرتها بشبين الكوم بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتقدم "ه.م.ع" 22 سنة، سورية الجنسية، طالبة بكلية الطب الفرقة الرابعة جامعة المنوفية، يفيد باكتشافها وفاة زميلتها، "ا.خ.ج" 20 سنة فلسطينية الجنسية، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب وتقيم معها الشقة.

على الفور تم الانتقال إلى مكان الواقعة وبالمعاينة تبين العثور على جثة الطالبة وبجوارها شواية بها كمية من الفحم .

وبالكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة الاختناق من غاز أول أكسيد الكربون وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .


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