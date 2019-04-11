الصين تدعو الأطراف الليبية لوقف العنف واستئناف الحوار

بكين (أ ش أ)

دعت الصين، اليوم الخميس، جميع الأطراف الليبية إلى الاستجابة لدعوات المجتمع الدولى المتعلقة بوقف العنف، واستئناف الحوار، والتسوية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعليقا على التطورات الأخيرة فى ليبيا، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الوقف الفورى لجميع العمليات العسكرية من أجل تهدئة الوضع وتجنب اندلاع صراع شامل هناك.

وقال كانج إن الصين تتابع عن قرب تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث إن القضية الليبية يجب حلها عبر الوسائل السلمية والتسوية السياسية، مشيرا إلى أنه ينبغى على الأطراف الليبية الاستجابة لدعوات المجتمع الدولى بوقف العنف واستئناف الحوار والتسوية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.