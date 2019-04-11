الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل أبيدجان الخميس، 11 أبريل 2019 12:03 ص السيسى محمد الجالى إضافة تعليق وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أبيدجان، فى إطار جولاته لعدد من الدول. إضافة تعليق السيسى ابيدجان الرئيس السيسى الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها "البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9% فيديو.. كيف كلل التعديل المقترح على المادة 102 نجاحات المرأة المصرية واهتم بدورها؟ التعديل ضمن تخصيص ربع المقاعد لهن فى مجلس النواب.. يمكنهم من توصيل صوتهم تحت القبة.. ويؤكد الحفاظ على صوت المرأة أصبح حاضرا "اللاجئون السوريون" تجربة نجاح لا تراها رويترز.. الوكالة البريطانية تنشر تقرير مشبوه عن معاناة السوريين بسبب الوضع الاقتصادى.. محاولات مفضوحة للوقيعة بين الشعبين.. ورئيس الجالية السورية فى مصر يفند الادعاءات فريق علمى دولى ينجح فى التقاط أول صورة حقيقية لثقب أسود إخلاء حوض لبناء السفن فى بريطانيا بعد بلاغ بوجود قنبلة على غواصة نووية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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