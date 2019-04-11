الرئيس السيسى: نعمل بهدف تحقيق إنجاز التكامل الاقتصادى الأفريقى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه بحث مع نظيره الكوت ديفوارى، حسن واتارا، سبل الاستفادة مما تحقق فى مجال البنية الأساسية للربط بين دول القارة، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق التنمية والرخاء، وتحقيق الهدف الإفريقى الأسمى وهو إنجاز التكامل الاقتصادى.

كما أشار الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى، مع نظيره الكوت ديفوارى، إلى أنه تم بحث سبل تعزيز التاريخية والسياسة والاقتصادية بين البلدين، بجانب تكثيف التشاور فيما يتعلق بالقضايا الملحة على الساحة الإفريقية، والتعاون بمجال تكنولوجيا المعلومات.