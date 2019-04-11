video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: نعمل بهدف تحقيق إنجاز التكامل الاقتصادى الأفريقى

الخميس، 11 أبريل 2019 02:10 م
الرئيس السيسى: نعمل بهدف تحقيق إنجاز التكامل الاقتصادى الأفريقى الرئيس السيسى
إضافة تعليق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه بحث مع نظيره الكوت ديفوارى، حسن واتارا، سبل الاستفادة مما تحقق فى مجال البنية الأساسية للربط بين دول القارة، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق التنمية والرخاء، وتحقيق الهدف الإفريقى الأسمى وهو إنجاز التكامل الاقتصادى.

كما أشار الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى، مع نظيره الكوت ديفوارى، إلى أنه تم بحث سبل تعزيز التاريخية والسياسة والاقتصادية بين البلدين، بجانب تكثيف التشاور فيما يتعلق بالقضايا الملحة على الساحة الإفريقية، والتعاون بمجال تكنولوجيا المعلومات.

 

 


إضافة تعليق

رئيس كوت ديفوار

كوت ديفوار

الرئيس السيسى

عبد الفتاح السيسى

حسن واتارا




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة