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الحبتور يدعو "حزب الله" للتخلى عن السلاح من أجل إنعاش اقتصاد لبنان.. فيديو

الخميس، 11 أبريل 2019 11:39 ص
الحبتور يدعو "حزب الله" للتخلى عن السلاح من أجل إنعاش اقتصاد لبنان.. فيديو رجل الأعمال الإماراتى خلف أحمد الحبتور
كتب محمد رضا
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قال رجل الأعمال الإماراتى خلف أحمد الحبتور، إن لبنان بلد عزيز على كل أهل الخليج العربى، ولطالما كانت الوجهة المفضلة لنا ولعائلاتنا، أى كلام نقوله عن لبنان هو من حبنا له وخوفنا عليه، وقد برهنا فى الخليج عن حبنا لهذا البلد الجميل، لكن الوضع الاقتصادى الحالى فى لبنان صعب جدا وهو يثير قلقنا جميعا".

 

 

 

وأضاف رجل الأعمال الإماراتى، فى كلمة مصورة بالفيديو، اليوم الخميس، "المؤثر الأول على الاقتصاد هو الوضع السياسى والأمنى، وطالما هناك سلاح خارج نطاق الجيش اللبنانى يهدد العالم تحت غطاء ما يسمى بالمقاومة والأسلحة الخارجة عن الشرعية، فسيبقى لبنان عرُضة للمقاطعة من الدول الكبرى، لذا أدعو حزب الله إلى الالتفات لمصلحة إخوانه اللبنانيين والتخلى عن سلاحه".

 

وتابع "بتخلى حزب الله عن السلاح، سيبدّى مصلحة لبنان على الأجندات الخارجية، مما يشجع كل اللبنانيين على الترحيب بأعضاء الحزب بصدر واسع"، وتساءل "ماذا حققت ما يسمى بالمقاومة؟، من المؤكد أن خسائر هذه المقاومة أكثر بكثير من مكاسبها بالنسبة للبنان وسوريا وجميع الدول التى شاركت فيها، فهى لم تؤدى إلا لعزل لبنان عن محبيه".

 

تدوينة خلف الحبتور
تدوينة خلف الحبتور

 

واستطرد خلف الحبتور، "تتطلب هذه الخطوة شجاعة كبيرة وإذا قام بها حزب الله، فسيكسب ثقة اللبنانيين كلهم وستنهال الاستثمارات الخارجية والداخلية على لبنان، وسيستعيد لبنان ثقة الخليج به وينتعش الاقتصاد، لا أدعو لخروج حزب الله من الحياة السياسة، إنما أدعوه لإعطاء لبنان الفرصة لاستعادة أمجاده السابقة".

 

وأضاف "أطالب أيضا الأحزاب السياسية والمسلحة الأخرى المتعاونة مع حزب الله بضرورة أن يتخلوا عن أسلحتهم إذا كانوا يحبون لبنان، وهذا الأمر سيفتح أبواب الاقتصاد من العالم كله وخاصة من المحبين لهم من أهل الخليج العربى، وستحدث ثورة اقتصادية فى لبنان وسيستفيد الشعب اللبنان، هذا القرار صعب لكن قرار لا يأخذه إلا الشجاع والرجل، والله بيغفر لهم، والشعب اللبنانى".

 

دعوة خلف الحبتور لحزب الله
دعوة خلف الحبتور لحزب الله

 


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