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الخميس، 11 أبريل 2019 02:43 ص
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الجيش اليمنى: مقتل 119 يمنيا جراء خروقات ميلشيا الحوثى لهدنة الحديدة

الخميس، 11 أبريل 2019 02:36 ص
الجيش اليمنى: مقتل 119 يمنيا جراء خروقات ميلشيا الحوثى لهدنة الحديدة الجيش اليمنى
أ ش أ
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حمل المتحدث الرسمى باسم الجيش اليمنى العميد عبده مجلى ميليشيا الحوثى الانقلابية المسئولية الكاملة عن جريمة "سعوان" بصنعاء التى راح ضحيتها 13 قتيلا وأكثر من 100 مصاب من بينهم أطفال والتى كان سببها انفجار إحدى مخازن الأسلحة وورشة صناعة متفجرات اقامتها الميليشيات فى الحى السكنى بالمنطقة.
واعتبر العميد مجلى ـ فى مؤتمر صحفى عقده اليوم "الأربعاء" فى مدينة مأرب (شرق صنعاء) وأوردته قناة "العربيةـ الحدث" الفضائية استخدام ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في العاصمة صنعاء والمدن الاخرى مخازن للأسلحة وورش لتصنيع الألغام والمتفجرات، من "جرائم الحرب ضد الإنسانية وانتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية".
وأوضح أن عدد خروقات الميليشيات الانقلابية التي تم رصدها في جبهة الحديدة بلغت (2517) خرقا منذ بدء سريان الهدنة في 18 ديسمبر من العام الماضي، أسفرت عن مقتل 119 مدنيا من المواطنين وجرح 685 آخرين اغلبهم من النساء والأطفال.


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