الجيش السورى يدمر أوكارًا لإرهابيي "جبهة النصرة" بريف حماة الشمالي

دمشق (أ ش أ)

نفذت وحدات من الجيش السوري، اليوم الخميس، رمايات نارية طالت محاور تسلل ونقاط تحصن مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة بريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد وذلك في إطار ردها على خروقات التنظيمات الإرهابية المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مركزة بالأسلحة طالت تجمعات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية من "جبهة النصرة" على أطراف بلدة مورك بريف حماة الشمالي، مما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين ودمرت أوكارًا وأسلحة لهم.