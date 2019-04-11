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الخميس، 11 أبريل 2019 09:07 م
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الجيش السوداني يدعو المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال

الخميس، 11 أبريل 2019 07:40 م
الجيش السوداني يدعو المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال وزير الدفاع السودانى
الخرطوم )أ ش أ(
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دعا الجيش السوداني، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بحظر التجوال حتى تؤدي القوات المسلحة واجبها في حفظ الأمن والسلامة العامة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

ذكر ذلك التلفزيون السوداني اليوم الخميس دون مزيد من التفاصيل.

وكان وزير الدفاع السوداني، رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق أول ركن عوض بن عوف قد أعلن "اقتلاع نظام الحكم" برئاسة عمر البشير، والتحفظ عليه بعد اعتقاله في مكان آمن .

وأضاف بن عوف - في بيان - أن اللجنة الأمنية العليا بالسودان قررت تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين، مع تعطيل العمل بالدستور الصادر في عام 2005، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا.

 

 


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