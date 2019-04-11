"البحوث الإسلامية" يطلق برنامج "إبداع" لتنمية مواهب الطلاب الوافدين

كتب لؤى على

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن بدء إطلاق برنامج "إبداع" الأسبوع المقبل بمدينة البعوث الإسلامية، والذي يضم مجموعة من ورش العمل للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات لتدريبهم على فنون: الخط العربى، والرسم، والتصوير، والزخرفة، والنسخ والطباعة، والأعمال الفنية المختلفة، ضمن فعاليات الأنشطة المتنوعة التى يقدمها المجمع للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيى الدين عفيفى ،إن الورش تأتي ضمن الفعاليات المستمرة التى ينفذها المجمع للطلاب الوافدين لتنمية مواهبهم وتشجيعهم على الإبداع، وحمايتهم من أية محاولات خارجية لاستقطابهم بعيدًا عن المنهج الوسطى للأزهر الشريف.

أضاف "عفيفى" أن الدورة يشارك فيها متخصصون وخبراء فى فنون الإبداع المختلفة التى يتضمنها البرنامج من جامعة الأزهر ومن خارجها.

أوضح الأمين العام أن البرنامج يأتي فى إطار حرص الأزهر الشريف على رعاية الطلاب الوافدين والطالبات الوافدات، والارتقاء بهم علميًا وفنيًا وثقافيًا، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار فيما بينهم.