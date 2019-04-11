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الاستئناف تحدد 20 أبريل لمحاكمة 6 متهمين بقتل خليجى وسرقته بالعجوزة

الخميس، 11 أبريل 2019 12:48 م
الاستئناف تحدد 20 أبريل لمحاكمة 6 متهمين بقتل خليجى وسرقته بالعجوزة محكمة-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 20 إبريل لبدء محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل خليجي بمنطقة العجوزة وسرقته.
 
وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
 
كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة، ربة منزل، مكنت الذئاب البشرية "على رحيم" 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن شعبان 19 سنة "عامل" من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية.
 
حاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمين كاتمين أنفاسه بقصد ازهاق روحه ليتمكنا من اتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقى المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين اتمام المخطط الإجرامى.
 
واعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم بمسرح الحادث وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وما تم ضبطه من أثار مادية وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة وما انتهت إليه تقارير مصلحة الطب الشرعى بأن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق.
 
 
 
 

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