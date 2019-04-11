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الاثنين.. انطلاق فعاليات ندوة "صوتك لمصر بكره" بجامعة حلوان

الخميس، 11 أبريل 2019 01:30 م
الاثنين.. انطلاق فعاليات ندوة "صوتك لمصر بكره" بجامعة حلوان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
وائل ربيعى
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تنظم جامعة حلوان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة الاثنين المقبل ندوة بعنوان "صوتك لمصر بكره" بهدف توعية الشباب بأهمية المشاركة في بناء واستقرار الوطن وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للاستفتاء علي التعديلات الدستورية والتوعية بأهمية الإدلاء بالأصوات في التعديلات المقترحة والدعوة إلي ضرورة أن يمارس كل فرد حقه في التصويت وأهمية تلك المشاركة في تنمية الوطن والمحافظة على مكتسباته التي تحققت في الفترة السابقة.
 
وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وفق بيان صحفى، أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدي الشباب ودعم انتمائهم وولائهم بالوطن ولإلقاء الضوء على المواد الدستورية التي تهتم بالشباب والمرأة وتهم المجتمع المصري إلي جانب التثقيف السياسي لشباب الجامعة، والتعريف بأهمية الاستحقاقات السياسية ومفهوم الدستور ووظائفه.
 
وتتضمن الندوة التوعية بضرورة المشاركة في التعديلات الدستورية من أجل استكمال مسيرة الأمن والأمان ومكافحة الإرهاب والحفاظ علي كيان الدولة المصرية والتأكيد علي أهمية دور المرأة المصرية في غرس حب الوطن وتفعيل مشاركتها للإدلاء بصوتها، حيث إنها القادرة علي بناء المستقبل وتنمية الوطن.
 
ويشارك في الندوة الدكتورة عصمت أباظة عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة ومها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة والدكتور عمرو عثمان نائب وزير التضامن، والفنان محمد ثروت والفنان طارق الدسوقي.
 
 
 

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