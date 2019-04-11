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الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الخميس، 11 أبريل 2019 04:00 ص
الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس دار الإفتاء - أرشيفية
كتب لؤى على
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أوضحت دار الإفتاء المصرية معنى رفع الأعمال فى شهر شعبان وفى يومى الاثنين والخميس، موضحة أن الأعمال - سواء كانت قولية أو فعلية - تُعرَض على سبيل الإجمال فى شهر شعبان، وهذا يسمى رفعًا سنويًّا، بينما تعرض في يومى الاثنين والخميس على سبيل التفصيل، ويسمى رفعًا أسبوعيًّا.

 

وكلاهما ورد فى السنة؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» رواه النسائى.

 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملى وأنا صائمٌ» رواه الترمذى.

 

قال العلامة الهروى فى "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (4/ 1422): [قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَضُ الأعمالُ» أى على الملك المتعال، «يومَ الإثنينِ والخميسِ» بالجر، «فأُحِبُّ أن يُعرَض عملى وأنا صائمٌ» أى طلبًا لزيادة رفعة الدرجة.. قال ابن حجر: ولا ينافى هذا رفعها فى شعبان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ، وأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ»؛ لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة، وأعمال العام مجملة.

 


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