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الخميس، 11 أبريل 2019 12:45 م
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افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بالجديدة فى الشرقية بتكلفة 2.5 مليون جينه

الخميس، 11 أبريل 2019 12:44 م
افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بالجديدة فى الشرقية بتكلفة 2.5 مليون جينه جانب من الافتتاح
الشرقية - إيمان مهنى
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افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وحدة الغسيل الكلوي بمركز طب الأسرة بالجديدة التابع للإدارة الصحية بمنيا القمح، وتضم الوحدة الجديدة عدد 6 ماكينات غسيل كلوي، ووحدة معالجة للمياه، ومعمل مجهز بأحدث الأجهزة، وتخدم الوحدة أكثر من 36 مريض، وبلغت التكلفة حوالي 2.5 مليون جنية، بالتعاون مع جهود المجتمع المدني ، وتعتبر الوحدة إضافة لمنظومة الكلي بمحافظة الشرقية، ولخدمة المرضي من أهالي القرية والقري المجاورة.
 
وفي سياق متصل، عقد محافظ الشرقية ، لقاء المواطنين الاسبوعي و الذي كلف فيه مدير مديرية التضامن الإجتماعى، بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل البحوث الإجتماعية، لمواطن يعانى من ظروف مرضية وإجتماعيه صعبة لتساعده فى سداد ديونه، لعدم وجود مصدر دخل ثابت له مراعاةَ لظروفه الإجتماعيه والصحية.
 
كما أمر المحافظ، كلاً من مدير مديرية التضامن الإجتماعى و القوى العاملة، بفحص شكوى مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، وليس لديه دخل يعينه على تحمل أعباء المعيشة، و بحث إمكانيه توفير فرصه عمل مناسبة له حتى يتمكن من توفير متطلباته المعيشية .
 
وكلف المحافظ، التضامن الاجتماعى و الصحة، بفحص حالة مواطنة تعانى من ظروف صحية لوجود كيس مائى على المخ، ومشاكل بالمفاصلن ولديها طفله تحتاج رعاية صحية، لبحث إمكانيه صرف معاش تكافل وكرامه للمواطنه المذكورة، وعمل كشك لها يساعدها على تحسين مستواها المادى وتحمل الأعباء الصحية والأقتصادية.
 
كما أصدر محافظ الشرقية، تعليمات لمديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، بفحص شكوى مواطنة مسنة تم سحب الوحدة السكنية المخصصة لها من قِبل رئاسة مركز ومدينة بلبيس، وذلك لعدم سدادها القيمة الإيجارية الشهرية المستحقة عليها، مما أدى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
 
وخلال الاجتماع، كلف مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، بضرروة إستعجال البدء فى مشروع تقسيم الأراضى داخل الأحوزة العمرانية؛ وذلك إستجابة لمطلب مواطنة تعانى من عدم تواجد شوارع تمكنها من الوصول إلى قطعة الأرض الخاصه بها.
 
جانب من الاجتماع (1)
جانب من الافتتاح (1)

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الافتتاح (2)

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الافتتاح (3)

جانب من الاجتماع (4)
جانب من الافتتاح (4)

جانب من الاجتماع (5)
جانب من الافتتاح (5)

 


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