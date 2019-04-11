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اضبط مخالفة.. كورنيش المحلة يتحول لمقلب قمامة ومواطنون يطالبون برفعها

الخميس، 11 أبريل 2019 07:00 ص
اضبط مخالفة.. كورنيش المحلة يتحول لمقلب قمامة ومواطنون يطالبون برفعها
الغربية – مصطفى عادل
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سيطرت حالة من الغضب بين أهالى منطقة سكة زفتى التابعة لحى ثان المحلة بمحافظة الغربية، بعدما تحول طريق كورنيش بحر شبين، والذى تم تجديده مؤخرا، إلى مقلب قمامة، وقيام المواطنين بالتخلص من مخلفاتهم الأمر الذى تسبب فى تحول الكورنيش إلى مقلب للقمامة، دون أى تدخل من مسئولى حى ثان المحلة، لردع المخالفين ورفع القمامة حفاظا على المظهر العام للكورنيش.

واشتكى أهالى المنطقة من تحويل الكورنيش لمقلب قمامة، خاصة وأنه يؤدى إلى نادى الشرطة والصيد، ويطل على بحر شبين، ويستغله المواطنين فى فصل الصيف فى الجلوس عليه.

وطالب المواطنون بفرض غرامات على من يقوم بإلقاء القمامة على الكورنيش، ورفع القمامة وتنظيف الكورنيش أولا بأول.

مقلب قمامة (1)
 

 

مقلب قمامة (2)
 

 

مقلب قمامة (3)
 

 

مقلب قمامة (4)
 

 

مقلب قمامة (5)
 

 

مقلب قمامة (6)

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